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За четыре дня голосования около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию

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Отмечается, что 23,6% респондентов отвечали, что проголосовали против поправок.

За четыре дня голосования около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию. Об этом говорят результаты опроса, который провёл ВЦИОМ.

Отмечается, что 23,6% респондентов отвечали, что проголосовали против поправок в основной закон страны, 0,4% рассказали, что испортили бюллетень.

Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 регионах РФ. В нём приняли участие 163 124 человека. Известно, что ответить на вопросы согласились 70,6% опрошенных, отказались от разговора 29,4%.

Ранее ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию.

Видео: ЦИК России

Теги: голосование по поправкам, конституция, поправки в конституции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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