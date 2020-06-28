ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию

Голосование продлится до 1 июля.

В воскресенье, 28 июня, явка на голосование о поправке в конституцию составила 28,46%. Плебисцит посетило 30 млн человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

По оперативным данным, за три дня проведения голосования на территории РФ, в том числе с учетом дистанционного электронного голосования, проголосовало 30 917 512 граждан, явка - 28,46%

Элла Памфилова

Голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня по всей стране и продлится до 1 июля. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Видео: ЦИК РФ