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ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию

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Голосование продлится до 1 июля.

В воскресенье, 28 июня, явка на голосование о поправке в конституцию составила 28,46%. Плебисцит посетило  30 млн человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

По оперативным данным, за три дня проведения голосования на территории РФ, в том числе с учетом дистанционного электронного голосования, проголосовало 30 917 512 граждан, явка - 28,46%
Элла Памфилова

Голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня по всей стране и продлится до 1 июля. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. 

Видео: ЦИК РФ

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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