В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию

О нарушениях ЦИК проинформировал глав регионов и правоохранительные органы.

C 25 июня, когда открылись избирательные участки, в ЦИК поступило 105 обращений от граждан по поводу возможного принуждения к голосованию по закону о поправке к Конституции РФ. Об этом журналистам сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Наибольшее число жалоб зафиксировано в Санкт-Петербурге - 35 и Москве - 29. Также о нарушении сообщили жители Кировской области, Республике Марий Эл и Ставропольского края. Памфилова отметила, что из всех обращение достойными внимания оказались только 75. Остальные она отнесла к "серии один блогер сочинил, а другие перепостили".

О реальных случаях нарушения ЦИК проинформировал глав регионов и правоохранительные органы.

Голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня по всей стране и продлится до 1 июля. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Видео: ЦИК России