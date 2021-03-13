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Семье погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда выплатят $27 млн

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Родственники афроамериканца добились компенсации за гибель Джорджа Флойда.

Семье погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда выплатят 27 млн долларов. Этими деньгами власти штата Миннесота хотят урегулировать иск со стороны близких погибшего от действий полиции афроамериканца. Мужчина скончался весной 2020 года из-за удушающего приема, который против него применил офицер. Associated Press рассказало на сайте о том, что заседание городского совета, на котором была установлена сумма выплат, прошло в пятницу 12 марта. Решение о компенсации было принято единогласно.

Это наиболее крупная сумма, о возмещении которой удавалось договориться до начала судебного разбирательства по делу о смерти темнокожего.

Бенджамин Крамп, адвокат родственников Джорджа Флойда

Напомним, что семья афроамериканца в июле прошлого года направила иск в судебную инстанцию против властей города и четырех бывших правоохранителей. Родственники предполагали, что размер компенсации должен определить суд. Однако сейчас эксперты полагают, что выплата не повлечет за собой прекращение судебного процесса.

Дональд Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter.

Видео: Youtube/NewsNOW from FOX
 

Теги: джордж флойд, миннеаполис, миннесота
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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