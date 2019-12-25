Политик объяснил, когда в США будет расовая справедливость.

Дональд Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter. Американский политик уверен, что движение наносит вред сообществу темнокожих граждан страны. Глава Белого дома заявил об этом во время выступления на форуме в поддержку экономических возможностей афроамериканцев в Атланте.

Движение Black Lives Matter наносит вред сообществам темнокожих Дональд Трамп, президент США

Политик объяснил, когда в США начнет действовать расовая справедливость. По мнению Трампа, это произойдет тогда, когда его оппонент от демократической партии Джо Байден "уйдет на пенсию из публичной жизни".

Напомним, что американское движение Black Lives Matter начало волну протестов по стране. Поводом стала гибель темнокожего мужчину по имени Джордж Флойд. Он скончался в Миннеаполисе из-за грубого задержания полицией. Мужчине наступили коленом на горло.

Особняк Элвиса Пресли испортили активисты Black Lives Matter.