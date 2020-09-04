Пострадали члены движения Black Lives Matter.

В Нью-Йорке машина въехала в толпу протестующих. Об этом сообщила американская газета New York Daily News со ссылкой на представителей полиции. По данным офицеров, неизвестный врезался в активистов из движения Black Lives Matter на Таймс-сквер. В результате трое человек получили легкие ранения.

Напомним, что накануне на Манхэттене около 300 митингующих вышли на улицы. Они требовали "расового правосудия" в связи с гибелью афроамериканца от рук полиции в городе Рочестер. Американцы попытались перекрыть движение для транспорта при помощи велосипедов. В результате автомобиль марки Ford Taurus подъехал к заграждению, но после пошла на таран.

Пострадавшим на месте помогли медики-волонтеры. Предположительно, за рулем машины находился сторонник Дональда Трампа. Недалеко от площади проходил митинг в поддержку американского президента.

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Видео: YouTube / NTV Houston