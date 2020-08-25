Российская телеведущая записала сторис из Москвы.

Телеведущая Первого канала Елена Малышева вернулась из Нью-Йорка в Москву и испытала счастье от толп людей. Об этом доктор медицинских наук заявила в собственном Instagram-аккаунте. Врач записала сторис для подписчиков, в котором рассказала о поездке к детям и внукам в США.

Москва вот прям прекрасна, многолюдно. Открытая, все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город Елена Малышева, телеврач

Доктор прогулялась по Трубной улице. Позже Малышева записала еще один ролик, в котором она находилась около храма Христа Спасителя. Она объяснила, что счастлива, что прибыла в Москву.

Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке.

Видео: Instagram / malysheva.live