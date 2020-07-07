Врач полетела в США, чтобы увидеться с родственниками.

Елена Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк. Российский доктор заявила, что направилась в США для того, чтобы навестить семью. На территории Америки у телеведущей проживают сыновья. Медик подчеркнула в своем Instagram-аккаунте, что намерена позаботиться о близких ей людях, которых не видела уже полгода.

Лечу я. Лечу помогать. Мой сын все время на работе в реанимации...Этим летом мы ждем появления на свет первой девочки в нашей семье Елена Малышева, врач

Телеведущая Первого канала отметила, что ранее планировалось, что внуки должны сами приехать к ней в Москву. Однако из-за коронавируса планы изменились. С собой Малышева взяла "чемодан игрушек". Она уточнила, что один из ее сыновей (младший) переболел коронавирусом.

Малышева показала переболевшую коронавирусом мать.

Видео: Instagram / malysheva.live