Врач объяснила, как избежать появления прыщей на лице.

Телеведущая Елена Малышева объяснила влияние медицинской маски на появление прыщей. Об этом медик рассказал в программе на собственном YouTube-канале. В ролике врач пояснила, что из-за актуальности данной проблемы жители страны придумали для нее специальный термин - "маскне".

Когда вы надеваете маску, вы выдыхаете туда воздух, слюни, сопли, все, что у вас есть. Это всегда жидкость, микроорганизмы и белок. Таким образом, для любых микробов есть и питание, и влага Елена Малышева, врач

Доктор добавила, что спустя час после носки медицинская маска становится угрозой для человека. Там скапливается инфекция. Медик рекомендовала зрителям чаще менять маску,а также умывать лицо не реже двух раз в день.

Малышева пришла в ЦУМ после пандемии и раскритиковала вещи люксовых брендов.

Видео: YouTube / Елена Малышева Malysheva Live