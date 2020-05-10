Малышева отметила главный симптом для госпитализации при коронавирусе

Телеведущая сообщила об этом в эфире программы "Здоровье".

Доктор медицинских наук и ведущая программы "Здоровье" Елена Малышева отметила один из главных симптомов для госпитализации при при заболеваемости коронавирусом. Им оказалась одышка.

В эфире программы телеведущая обратила внимание на то, "если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка", то пациенту можно вести себя спокойно.

Ранее мы сообщали о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США. Его нашел оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией.

Видео: DW News / YouTube