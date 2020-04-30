  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:15
4130
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

0 0

Его нашел оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США. Его нашел оппозиционный политик Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале блогера.

Выпуск называется "Золотой дворец вашего любимого доктора". В видео показан роскошный особняк с "золотым" интерьером. Оппозиционный политик отмечает, что дом находится на берегу реки Гудзон. 

Площадь американского дворца — 1100 кв. метров. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Малышева приобрела его за $6,5 млн.

Сама Елена Малышева пока никак не прокомментировала соответствующий выпуск Навального. 

Ранее мы сообщали о том, что у премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.

Фото и видео: Youtube/ Алексей Навальный

Теги: малышева, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 21:10

Кому какое дело до чужой недвижимости...  Молодец,  есть возможность - купила.  Что вы все копаетесь в чужой жизни,  свою налаживайте. 

 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 2
Плюс
0
Минус
Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 21:12

ответ отброса общества, пообщающего ворьё, ауе и всё такое. небось и сам(а) наворовал где-нибудь и катается на гелике, а не на логане. рот свой закрой, биомусор

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 1
Плюс
0
Минус
Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 21:17

Люди,  которые в этой жизни ничего не достигли,  потому что лень лишний раз поднять свою пятую точку,  больше всего возмущаются чужим достижениям и благам. Идите работайте,  а не нойте. 

 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 21:15

Зато как стелит с экрана телевизора

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 21:06

Здорово жить)

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 20:59

Жить здорово !!!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 21:11

Уроды....

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии