Его нашел оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США. Его нашел оппозиционный политик Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале блогера.

Выпуск называется "Золотой дворец вашего любимого доктора". В видео показан роскошный особняк с "золотым" интерьером. Оппозиционный политик отмечает, что дом находится на берегу реки Гудзон.

Площадь американского дворца — 1100 кв. метров. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Малышева приобрела его за $6,5 млн.

Сама Елена Малышева пока никак не прокомментировала соответствующий выпуск Навального.

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Фото и видео: Youtube/ Алексей Навальный