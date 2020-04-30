В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США. Его нашел оппозиционный политик Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале блогера.
Выпуск называется "Золотой дворец вашего любимого доктора". В видео показан роскошный особняк с "золотым" интерьером. Оппозиционный политик отмечает, что дом находится на берегу реки Гудзон.
Площадь американского дворца — 1100 кв. метров. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Малышева приобрела его за $6,5 млн.
Сама Елена Малышева пока никак не прокомментировала соответствующий выпуск Навального.
Ранее мы сообщали о том, что у премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.
Фото и видео: Youtube/ Алексей Навальный
Обсуждение ( 0 )
Кому какое дело до чужой недвижимости... Молодец, есть возможность - купила. Что вы все копаетесь в чужой жизни, свою налаживайте.
ответ отброса общества, пообщающего ворьё, ауе и всё такое. небось и сам(а) наворовал где-нибудь и катается на гелике, а не на логане. рот свой закрой, биомусор
Люди, которые в этой жизни ничего не достигли, потому что лень лишний раз поднять свою пятую точку, больше всего возмущаются чужим достижениям и благам. Идите работайте, а не нойте.
Зато как стелит с экрана телевизора
Здорово жить)
Жить здорово !!!
Уроды....