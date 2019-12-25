Малышева пришла в ЦУМ после пандемии и раскритиковала вещи люксовых брендов

Телеведущей не понравился современный стиль многих брендовых домов.

Елена Малышева пришла в московский ЦУМ после пандемии и раскритиковала вещи люксовых брендов. Медик опубликовала ролик в собственном Instagram-аккаунте. телеведущая прогулялась по торговым залам и рассмотрела дизайнерскую одежду.

Пижамный стиль страшно моден. А мне он кажется именно пижамой, как-то странно! Елена Малышева, врач

Ведущая программы "Жить Здорово!" также не оценила внешний вид босоножек итальянского Fendi. Она назвала их башмаками Сумку того же бренда Малышева посчитала гигантской. Стенд французского модного дома Dior не удовлетворил запросов покупательницы. Розовые туфли-лодочки модели J"Adior с логотипами марки не привлекли внимания телеведущей. Негативно Малышева высказалась о белых сапогах от Maison Margiela.

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.