Врач поздравила всех коллег с Днем медицинского работника.

Елена Малышева показала переболевшую коронавирусом мать. Телеведущая рассказала, что родительница также работала ранее врачом. В честь празднования Дня медицинского работника мать и дочь созвонились, чтобы пообщаться в Instagram-аккаунте.

Больше месяца мама была в больнице. В этом году она победила коронавирус Елена Малышева, телеведущая

Врач добавила, что ее мать победила COVID-19, после чего находилась дома. Елена Малышева пожелала счастья и здоровья всем специалистам, лечащим людей. Она напомнила, что медикам в РФ удалось справиться со вспышкой коронавирусной инфекции, а врачам - выйти из красных зон в профильных больницах. В конце речи Малышева заявила, что "Мы — Первые после Бога!".

Малышева объяснила влияние медицинской маски на появление прыщей.

Видео: Instagram / malysheva.live