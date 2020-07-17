Российский врач рассказала о боязни американцев, связанной с инфекцией.

Елена Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке. Доктор медицинских наук заявила, что американцы волнуются о распространении COVID-19, хотя в городе наблюдается "практически полное отсутствие новых случаев инфекции". Об этом ведущая Первого канала рассказал зрителям в прямом эфире в Instagram.

Тут, в Америке, просто все парализовано страхом. Закрыто тотально все. Люди тотально все в масках. Страхи такие в городе Нью-Йорке, хотя в этот момент фактически уже даже нет заболевших Елена Малышева, медик

Малышева рассказала, что для изучения статистики по зараженным изучила сводку, предоставленную сайтом Worldometers. Эксперты подсчитали, что в Нью-Йорке смертности "просто нет". Так Малышева охарактеризовала гибель от инфекции 33 человек на город с населением в 12,5 млн жителей.

Малышева показала переболевшую коронавирусом мать.

Видео: instagram / malysheva.live