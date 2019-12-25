Трамп: города ставшие местами беспорядков будут лишены финансирования

В документе сказано, что, если федеральный власти не будут бороться с беспорядками в штатах, их лишат "налоговых долларов".

Президент США Дональд Трамп намерен лишить финансирования ставшие местами беспорядков города. Об этом сказано в меморандуме, подписанном главой государства.

Пока речь идет о Сиэтле, Портленде, Нью-Йорке и Вашингтоне. За пару недель администрация Трампа определится с тем, как министерства будут отчитываться о финансировании данных городов. В течение месяца власти подготовят предложения, как лишить эти города федеральной помощи. Генпрокурор официально опубликует список городов – "зон анархии".

С конца мая во многих крупных штатах, а также по ряду стран начались массовые беспорядки. Люди выступают против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее мы сообщили, что Штаб Трампа затроллил Байдена.