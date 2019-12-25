Штаб Трампа затроллил Байдена

Twitter пометил опубликованный ролик как манипулятивный.

Штаб американского президента Дональда Трампа затроллил Джо Байдена. Ролик опубликовал в Twitter-аккаунте помощник главы Белого дома Дэн Скавино. На кадрах заснят спящий кандидат от демократической партии. Видео сделано во время выступления оппонента Трампа для местного телеканала DI News. Несмотря на уговоры ведущей, политик продолжает сопеть с закрытыми глазами.

Пользователи социальных сетей посмеялись над заснувшим Джо Байденом. Компания оперативно удалила ролик с демократом. В Twitter пометили видео как "манипулируемое издание". Руководство соцсети объяснило, что на самом деле героем телепередачи был певец Гарри Белафонте.

Трамп предложил Байдену пройти тест на стимуляторы.



