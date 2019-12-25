Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"

Политики вырвали из контеста заявление Джо Байдена.

Twitter пометил сообщение штаба Дональда Трампа как "манипуляцию информацией". Речь идет о посте, в котором чиновники вырвали из контекста фразу демократа Джо Байдена. Соответствующий ролик был размещен в соцсетях американского президента 31 августа. В кадре конкурент Трампа критикует президента США, обвиняя его в неспособности справится с экономическим кризисом и ситуацией с коронавирусом.

Поскольку у них нет никакой повестки дня и видения на второй срок, Трамп и Пенс упирают на одно: "Вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена". Но где доказательства? В насилии, которое вы видите в Америке Дональда Трампа сообщение Джо Байдена

Штаб Трампа вырвал из контекста фразу "Вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена". Именно это и привело к пометке руководством Twitter видео как манипуляционного. Позже штаб Трампа написал о том, что журналисты не понимают шутки про демократического кандидата. Она добавили, что не их вина, что Байден настолько глуп, чтобы произносить подобные вещи на камеру.

Трамп озвучил единственный способ остановить беспорядки в США.