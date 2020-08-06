Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа

Соцсеть просит президента США удалить твит с дезинформацией о коронавирусе.

Twitter временно заблокировал аккаунт официальной кампании Дональда Трампа. Социальная сеть заявило, что в нем пользователь распространял ложную информацию о коронавирусе. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на руководство соцсети.

Напомним, что ранее Facebook удалила видео Трампа в соцсети. Политик разместил в аккаунте отрывок из сюжета телеканала Fox News. В нем он говорит о том, что несовершеннолетние "практически невосприимчивы к COVID-19". Аналогичный ролик появился и в Twitter.

В компании Twitter поддержали Facebook, заявив, что данное видео "нарушает правила соцсети о дезинформации о СOVID-19". Владельцу аккаунта придется сначала удалить твит. Только после этого Дональд Трамп получит возможность снова публиковать сообщения от своего имени.

Трамп объяснил, почему он не удаляет свой аккаунт в Twitter.

Видео: Youtube/Bloomberg Politics