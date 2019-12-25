Глава США считает, что в стране должны быть "честные СМИ".

Дональд Трамп объяснил, почему он не удаляет свой аккаунт в Twitter. Об этом американский лидер заявил журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик рассказал представителям СМИ, что удалил бы собственные аккаунты в соцсетях, если бы в стране была честная журналистика.

Если бы у нас в этой стране была честная пресса, я бы сделал это без промедления Дональд Трамп, президент США

Политик отметил, что говорит "не о всех подряд", так как в США есть много хороших профессионалов в данной сфере, чью работу он уважает.

Но я могу достичь, по-моему, 186 миллионов человек, если добавить сюда разные аккаунты в Facebook и Instagram. Это много Дональд Трамп, президент США

Трамп добавил, что в его соцсетях подписчиков гораздо больше, чем у многих медийных компаний. В связи с этим президент Америки может создать инфоповод сразу после публикации одного поста. Его прочитают буквально в следующую минуту. Таким образом политик также может опровергать "фейковые" новости.

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей.