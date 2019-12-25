Трамп объяснил, что соцсети превратились в редакторов из общественных платформ.

Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей. Об этом американский президент рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. По словам политика, документ призван снять с социальных сетей защиту, связанную с редактированием контента.

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Лидер государства добавил, что в вопросе определения правдивости сообщений пользователей, а также внесение изменений в посты является редакционной политикой цифровых платформ. В этом случае соцсети берут на себя роль издателя. На примере Twitter Дональд Трамп заявил, что "в такие моменты" соцсеть из нейтральной общественной платформы превращается в редактора.

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