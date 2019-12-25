Мера может быть предпринята, чтобы не допустить давления на свободу высказывания.

Президент США Дональд Трамп угрожает закрыть социальные сети. Пост об этом он сделал на своей странице в Twitter.

Глава государства считает, что соцсети заглушают голоса сторонников республиканцев и граждан консервативных взглядов.

Мы будем жестко регулировать их деятельность или вообще закроем их. Дональд Трамп, президент США

Он отметил, что такая мера может быть предпринята, чтобы не допустить давления на свободу высказывания. Трамп подчеркнул, что нельзя допустить повторения того, что соцсети "пытались сделать в 2016 году". Он призвал их исправиться сейчас.

Ранее Трамп "похоронил" президентство Байдена в Facebook.