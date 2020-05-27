Трамп "похоронил" президентство Байдена в Facebook

Президент США актуализировал мем с носильщиками гробов из Ганы.

Дональд Трамп "похоронил" президентство Джо Байдена в Facebook.Американский лидер опубликовал в собственном аккаунте видео с танцующими носильщиками гробов из Ганы. На гробу при помощи монтажа появилась надпись "президент Байден". Напомним, что бывший экс-премьер США является вероятным кандидатом на пост главы государства от Демократической партии.

В посте Трамп упомянул, что Джо Байден давал популярному радио-ведущему из The Breakfast Club Ленарду Маккелви скандальное интервью. Пост президента США перекликается с высказыванием кандидата от демократов, который на прошлой неделе заявил, чернокожему журналисту, что тот не может считать себя черным, если поддерживает Трампа.

Ранее Джо Байден назвал действующего американского лидера дураком.

Видео: Facebook/Donald J. Trump