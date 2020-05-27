Демократ заявил, что президенту не следует показывать "ложную мужественность".

Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CNN. Будущий кандидат на пост президента США от Демократической партии, а также бывший вице-президент страны считает действующего лидера государства дураком. Ранее Трамп попытался "принизить" Джо Байдена. Он заявил, что ношение медицинской маски может быть признаком слабости.

Он - абсолютный дурак. Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни Джо Байден, представитель Демократической партии США

Напомним, что ранее президент США ретвитну в соцсети фотографию с Байденом, на которой оппонент был в защитной маске и очках. Снимок сделан на мероприятии, посвященному Дню Поминовения. На церемонии присутствовал и сам Трамп, но без медицинских средств защиты. Ранее Трамп говорил о том, что у Байдена отсутствуют положительные качества.

Суд обязал Генпрокуратуру Украины начать расследование против Байдена.

Видео: Youtube/ The Daily News