Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CNN. Будущий кандидат на пост президента США от Демократической партии, а также бывший вице-президент страны считает действующего лидера государства дураком. Ранее Трамп попытался "принизить" Джо Байдена. Он заявил, что ношение медицинской маски может быть признаком слабости.
Он - абсолютный дурак. Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни
Джо Байден, представитель Демократической партии США
Напомним, что ранее президент США ретвитну в соцсети фотографию с Байденом, на которой оппонент был в защитной маске и очках. Снимок сделан на мероприятии, посвященному Дню Поминовения. На церемонии присутствовал и сам Трамп, но без медицинских средств защиты. Ранее Трамп говорил о том, что у Байдена отсутствуют положительные качества.
Суд обязал Генпрокуратуру Украины начать расследование против Байдена.
Видео: Youtube/ The Daily News
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