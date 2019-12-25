Трамп отверг обвинения Байдена в намерении перенести выборы

Дональд Трамп отверг обвинения Джо Байдена в намерении перенести президентские выборы. Об этом глава США рассказал журналистам во время брифинга в Белом Доме. Ранее вице-президент Америки обвинил действующего лидера страны в том, что он пытается перенести голосование из-за коронавируса. Сейчас выборы намечены на третье ноября 2020 года.В этот день также состоятся выборы в обе палаты Конгресса
Я никогда даже не думал об изменении даты выборов. С какой стати я бы стал это делать?
прокомментировал Дональд Трамп
Политик добавил, что с нетерпением ждет этого события, а заявления Байдена и его людей он расценивает как "пропаганду и выдумку". В рамках выборов на пост президента США республиканцы собираются выдвинуть кандидатуру Трампа на второй срок. От демократической партии вероятным кандидатом считается Джо Байден.
Вышедший из президентской гонки Сандерс пообещал Байдену поддержку.
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