Трамп отверг обвинения Байдена в намерении перенести выборы

Президент США не собирается переносить выборы президента на более поздний срок.

Дональд Трамп отверг обвинения Джо Байдена в намерении перенести президентские выборы. Об этом глава США рассказал журналистам во время брифинга в Белом Доме. Ранее вице-президент Америки обвинил действующего лидера страны в том, что он пытается перенести голосование из-за коронавируса. Сейчас выборы намечены на третье ноября 2020 года.В этот день также состоятся выборы в обе палаты Конгресса

Я никогда даже не думал об изменении даты выборов. С какой стати я бы стал это делать? прокомментировал Дональд Трамп

Политик добавил, что с нетерпением ждет этого события, а заявления Байдена и его людей он расценивает как "пропаганду и выдумку". В рамках выборов на пост президента США республиканцы собираются выдвинуть кандидатуру Трампа на второй срок. От демократической партии вероятным кандидатом считается Джо Байден.

Вышедший из президентской гонки Сандерс пообещал Байдену поддержку.