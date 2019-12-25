Президент США предложил способ ликвидации вируса в организме человека при помощи солнечного света.

Дональд Трамп предложил лечить коронавирус при помощи солнечного света. Об этом глава США заявил журналистам во время Брифинга в Белом доме. По словам политика, COVID-19 погибает от воздействия прямых солнечных лучей за одну минуту.

При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света добавил лидер Америки

Дональд Трамп уточнил, что вирус можно уничтожить, если через кожу "или как-то еще доставить свет внутрь организма".

Напомним, что глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказывал о том, что солнце действительно считается препятствующим фактором в распространении коронавирусной инфекции. Однако это происходит только при условии теплой погоды на улице.

Трамп заявил, что другие страны просят его поделиться аппаратами ИВЛ.