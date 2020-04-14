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Вышедший из президентской гонки Сандерс пообещал Байдену поддержку

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Политик призывает бороться против "самого опасного президента в новейшей истории".

Вышедший из президентской гонки Бенни Сандерс пообещал Джо Байдену поддержку на выборах. Об этом сообщили журналисты The New York Times. В издании напомнили, что сенатор штата Вермонт рассказал о поддержке бывшего соперника и экс-вице-президента США. Сандерс пояснил, что американцам следует сплотиться и выбрать кандидатуру Байдена. По мнению чиновника, это необходимо сделать, чтобы победить "самого опасного президента в новейшей истории".

Вы нам нужны в Белом доме. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло. Я сегодня прошу всех американцев объединиться в этой кампании

прокомментировал спикер

Напомним, что ранее Бенни Сандер заявил, что вышел из президентской гонки за место лидера США по определенной причине. Он заявил, что вынужден принимать меры из-за беспрецедентного кризиса, который влияет на население его штата.

Джо Байден стал победителем праймериз в Вашингтоне.

Видео: Twitter/Bernie Sanders

Теги: бенни сандерс, выборы, джо байден, президентская гонка, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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