Байден заручился поддержкой 1217 делегатов-выборщиков, Сандерс — 914.

Берни Сандерс приостановил участие в президентской гонке. Об этом сообщает CNN.

Сенатор Сандерс был последним конкурентом другого представителя Демократической партии – бывшего вице-президента Джо Байдена. Это значит, что теперь никто не сможет конкурировать с Байденом за звание кандидата в президенты США.

Пока неизвестно, поддержит ли Сандерс Байдена. Теперь сенатор вернётся в штат Вермонт, который представляет.

По последней информации, Байден заручился поддержкой 1217 делегатов-выборщиков, Сандерс — 914.

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