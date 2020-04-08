В Минобороны США заявили, что не помнят о таком сообщении.

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Журналисты рассказали, что спецслужбы ещё в ноябре предупреждали президента страны Дональда Трампа о последствиях COVID-19. Тогда агенты выпустили доклад, в котором описывали ситуацию в Ухане. Там сообщалось, что заразившиеся оказывают влияние не только на жизнь конкретных людей, но и на ситуацию в провинции в целом. В частности — на её экономику.

Также в документе было прописано, что вирус может перерасти в пандемию. Но в Минобороны США заявили, что не помнят о таком сообщении.

Ранее самолет с застрявшими в США россиянами вылетел из Нью-Йорка.

Видео: YouTube / The Telegraph