Рейс стартовал в 23:28 во вторник — в 06:28 среды по московскому времени.

Самолет с застрявшими в США россиянами вылетел из Нью-Йорка. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar. Домой граждан России доставят рейсом "Аэрофлота".

Официально число прошедших регистрацию российских граждан неизвестно. Однако сообщается, что самолёт заполнен лишь на 15%. Всего в лайнере занято 61 место из 402.

Список пассажиров сформирован на основании данных портала "Госуслуги". В аэропорту имени Кеннеди случился скандал: большинство пассажиров, которые приехали туда в надежде улететь, в итоге не смогли попасть на лайнер. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Самолет вылетел в 23:28 во вторник — в 06:28 среды по московскому времени. Он должен прибыть в Шереметьево около 15:20 по Москве.

Ранее Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию.