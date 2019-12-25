"Мы никогда не оставляем наших людей", - сказал премьер.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию. По его словам, самолёты, на которых застрявшие за границей россияне смогут вернуться домой, начнут вылеты уже сегодня — 6 апреля. Заявление глава кабмина сделал на совещании со своими заместителями.

Мишустин отметил, что Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран, как об этом накануне писали многие СМИ.

Мы никогда не оставляем наших людей, - сказал премьер.

Он добавил, что график вылетов появится уже сегодня — ближе к вечеру. После этого, по словам председателя правительства, за застрявшими россиянами отправятся первые рейсы.

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