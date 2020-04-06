Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Правительство включит анализ на коронавирус в ОМС. Об этом журналистам "Интерфакса" рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Чиновник объяснил, что проведение теста на наличие в организме пациента коронавирусной инфекции будет оплачиваться из Фонда обязательного медицинского страхования.

По программе ОМС будет оплачиваться проведение лабораторных исследований на коронавирус прокомментировал глава правительства

Напомним, что выявление инфекции на ранних стадиях будет происходить за счет работы высокочувствительной тест-системы, разработанной учеными из ЦНИИ эпидемиологии в Москве. Пройти тест можно будет на дому на платной основе.

Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус.

Видео: government.ru