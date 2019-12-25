Платная услуга будет доступна в Москве и Московской области.

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому. Об этом медики рассказали на официальном сайте ведомства. С 6 апреля представители Центра молекулярной диагностики начинают проводить бесконтактное тестирование на инфекцию COVID-19. Врачи уверены, что новая система сдачи анализов позволит на раннем этапе выявлять наличие коронавируса в организме человека,а также находить его у людей с невыраженными симптомами. Сдать тест можно будет по желанию и без назначения медика.

Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему прокомментировали в Роспотребнадзоре

В ведомстве рассказали процесс получения теста. Для этого медик из Роспотребнадзора будет приезжать к заказчику системы, инструктировать его и забирать образцы на исследование. Услуга будет реализовываться на платной основе пока что только на территории Москвы и Подмосковья. В дальнейшем врачи распространят ее на остальные регионы страны.

Роспотребнадзор установит число граждан РФ с иммунитетом к коронавирусу.