Роспотребнадзор установит число граждан РФ с иммунитетом к коронавирусу

Предстоит "популяционное исследование", отмечает глава ведомства Анна Попова.

Предстоит исследование числа россиян, у которых выработался иммунитет к коронавирусу. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Роспотребнадзор намерен протестировать на следующей неделе тестовую систему, определяющую антитела к вирусной инфекции. Отмечается, что собрать и изучить данные по иммунитету граждан России удастся примерно через 10 дней после начала исследования.

Отметим, что 1 апреля глава Роспотребнадзора провела брифинг, в ходе которого она рассказала о том, что в первой или второй фразе эпидемии находятся 45 регионов России. В остальных субъектах эпидемический процесс нарастает. В связи с чем необходимо принимать свои противоэпидемические действия в зависимости от субъекта страны.

Анна Попова также отметила, что население Российской Федерации тестируется отечественными тестами, которые нарабатываются в должном количестве.

Видео: government.ru