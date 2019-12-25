Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на представителей биофармацевтической компании "Генериум". Специалисты пояснили, что их разработка позволяет определить наличие инфекции в организме человека с точностью в 94%.

Предварительная обработка образцов займет 35 минут, время амплификации - 25 минут. Таким образом, результат для одного образца можно получить через один час прокомментировали медики

Известно, что производство экспресс-теста будет налажено на территории Владимирской области. На данный момент сотрудники компании будут создавать тесты на минимальном уровне производительности. Ежедневный выпуск составляет 500 тысяч образцов. Они уже доставляются в 16 регионов страны. К концу недели тест-систему получат уже 80-90% регионов России.

В "Генериуме" рассказали, что тест-система прошла регистрацию Росздравнадзора. Разработка создана специалистами группы компаний"Медико-биологический союз". Отличие российского экспресс-теста от зарубежных систем заключается в том, что РФ использует метод петлевой изотермальной амплификации. Использование данного способа определения инфекции сокращает время анализа в три раза. Он также уменьшает вероятность перепутывания образцов за счет сокращения стадий предварительной подготовки.

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому.