Политик обошел по голосам ближайшего конкурента Берни Сандерса.

Джо Байден стал победителем праймериз в Вашингтоне. Об этом сообщили представители Associated Press.

Бывший вице-президент США борется за выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии. Эксперты полагали, что победу в данном штате одержит сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Этот политик является основным оппонентом Джо Байдена. На прошлой неделе Байден обошел Сандерса еще в 4 штатах: Миссури, Миссисипи, Мичигане и Айдахо.

Напомним, что 17 марта США провели праймериз в штатах Огайо, Аризона, Иллинойс и Флорида. Губернатор Огайо через суд планировал добиться переноса мероприятия на июнь. Его желание связано с призывом администрации США избегать массовых собраний из-за распространения коронавируса. Однако политику отказали в переносе.

Ранее Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса.

Видео: YouTube/The View, NCCDE, TheEllenShow, University of Delaware