Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса

В студии в Вашингтоне во время дебатов отсутствовала публика.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России и коронавируса. Это произошло на теледебатах Демократической партии, они состоялись 15 марта.

Обсуждая внешнюю политику, Байден и Сандерс высказались и об отношениях с Москвой. Байден бы продолжил политику сокращения стратегического наступательного вооружения. Сандерс же заявил, что всегда был против авторитаризма.

Говоря о коронавирусе, политики призвали расширить масштабы обследования населения, а также увеличить число коек в больницах.

В студии в Вашингтоне во время дебатов отсутствовала публика. Всё из-за COVID-19.

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