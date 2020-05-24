Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Глава Белого дома считает, что никто из его предшественников не был так жесток с Россией, как он.

Владимир Путин не желает победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США. Об этом нынешний американский глава лично сказал в интервью с ведущей передачи Full Measure Шэрил Атткиссон.

По словам Трампа, он - худшее, что случалось с Россией, и Путин это понимает. Он добавил, что глава России хорошо к нему относится, но его очередного президентского срока не хочет.

Я ему нравлюсь, я уверен, что он не хочет, чтобы я победил.

Дональд Трамп

По мнению Трампа, его победы на осенних выборах также не хотят и в Китае.

Напомним, что согласно проведенным исследованиям, в президентской гонке лидирует кандидат от демократов Джо Байден. За него намерены проголосовать 45% зарегистрированных избирателей. За Дональда Трампа хотят отдать свой голос лишь 40% американцев.

Выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

Видео: The White House