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Трамп подпишет указ против социальных сетей после выходки Twitter
Сегодня, 12:24
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matveyvn

Трамп подпишет указ против социальных сетей после выходки Twitter

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Это произойдёт сегодня, 28 мая.

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о деятельности социальных сетей после выходки Twitter. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на официального представителя администрации главы государства Кейли Макэнани.

Она рассказала, что документ подпишут в четверг, 28 мая. Он, рассказала Макэнани, будет направлен против социальных сетей. Других подробностей нет.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп угрожает закрыть социальные сети. Пост об этом он сделал на своей странице в Twitter.

Теги: свобода слова, соцсети, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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