Трамп подпишет указ против социальных сетей после выходки Twitter

Это произойдёт сегодня, 28 мая.

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о деятельности социальных сетей после выходки Twitter. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на официального представителя администрации главы государства Кейли Макэнани.

Она рассказала, что документ подпишут в четверг, 28 мая. Он, рассказала Макэнани, будет направлен против социальных сетей. Других подробностей нет.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп угрожает закрыть социальные сети. Пост об этом он сделал на своей странице в Twitter.