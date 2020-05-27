Twitter впервые пометил сообщение Трампа как лживое

Политик обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы.

Twitter впервые пометил сообщение Дональда Трампа как лживое. Речь идёт о посте президента США, где он уверял, что голосование по почте ведёт к большому количеству фальсификаций. Рядом с ним появилась отметка, которая призывает пользователей проверить факты на данную тему.

Твит Трампа состоит из двух частей — они обе оказались помеченными. Рядом появился восклицательный знак с надписью "Посмотрите факты о голосовании по почте". Данная ссылка ведёт к статье издания Politico с заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов".

Далее Twitter привёл несколько фактов о том, где Трамп приводит недостоверные сведения. Факты подкреплены публикациями на данную тему.

После Дональд Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы, а также в давлении на свободу слова.

Ранее Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком.

Видео: YouTube / The White House