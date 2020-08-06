Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19

В видео президент США заявил о том, что дети практически невосприимчивы к COVID-19".

Facebook удалил видео с аккаунта Дональда Трампа из-за лжи о COVID-19. Об этом сообщил американский телеканал NBC News. Журналисты объяснили, что по мнению руководства компании, в размещенном ролике содержались ложные утверждения о коронавирусе.

Известно, что президент США выложил в своем аккаунте сюжет телеканала Fox News. В нем глава Белого дома дает интервью о том, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19".

Напомним, что ранее Facebook делал заявление о начале борьбы с распространением неправдивой информации о коронавирусной инфекции. Социальная сеть пообещала удалять весь контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями.

Зеленский удалил записанное по требованию террориста в Луцке видео.

Видео: Youtube/Sky News Australia