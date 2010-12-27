Facebook обвинил российское государство во влиянии на пользователей через рекламу

Компания Faceook рассказала о связанных пропагандистских аккаунтах из России.

Facebook обвинила Россию в использовании рекламы на площадке соцсети, способной повлиять на мнение пользователей. Компания рассказала, что по ее данным, было куплено около трех тысяч рекламных площадок стоимостью сто тысяч долларов. Приобретения были совершены в период с июня 2015 по май 2017 год. С этими рекламными страницами связаны более 470 аккаунтов, которые нарушают пользовательские правила. Социальная сеть выпустила заявление, что вероятнее всего, страницы были связаны друг с другом и злоумышленники действовали из России.

Отдельно представители компании отметили, что реклама никак не касалась президентских выборов или намека на политический ракурс. Чаще всего пользователи постили темы про ЛГБТ-сообщество, поднимали вопросы иммиграции и контроля за оборотом оружия.

В настоящее время Facebook заблокировал или удалил аккаунты.