Петербуржца задержали за оскорбления ветеранов в соцсети под поздравлением с Днем Победы

Мужчина писал с фейковой страницы.

В Петербурге задержали мужчину, который, по мнению полиции, осквернил изображения георгиевской ленты в соцсетях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемым оказался 28-летний мужчина. Он оскорбил ветеранов под постом с поздравлениями с Днем Победы. Мужчина писал с фейковой страницы. Своими комментариями он реабилитировал нацизм, посчитало следствие.

Уголовное дело было возбуждено 26 апреля. Сегодня, 28 апреля, подозреваемого задержали во Фрунзенском районе. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Петербурге вынесли первый приговор за реабилитацию нацизма после акции "Бессмертный полк" в 2020 году.

Фото: Piter.tv