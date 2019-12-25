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Петербуржца задержали за оскорбления ветеранов в соцсети под поздравлением с Днем Победы
Сегодня, 14:15
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Петербуржца задержали за оскорбления ветеранов в соцсети под поздравлением с Днем Победы

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Мужчина писал с фейковой страницы.

В Петербурге задержали мужчину, который, по мнению полиции, осквернил изображения георгиевской ленты в соцсетях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемым оказался 28-летний мужчина. Он оскорбил ветеранов под постом с поздравлениями с Днем Победы. Мужчина писал с фейковой страницы. Своими комментариями он реабилитировал нацизм, посчитало следствие. 

Уголовное дело было возбуждено 26 апреля. Сегодня, 28 апреля, подозреваемого задержали во Фрунзенском районе. Фигурант находится под подпиской о невыезде. 

Ранее в Петербурге вынесли первый приговор за реабилитацию нацизма после акции "Бессмертный полк" в 2020 году. 

Фото: Piter.tv

Теги: ветераны, реабилитация нацизма, соцсеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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