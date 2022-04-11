В Петербурге вынесли первый приговор за реабилитацию нацизма после акции "Бессмертный полк" в 2020 году

Учащийся колледжа отказался давать показания.

Петербуржцу, который хотел разместить на сайте "Бессмертный полк онлайн" фото Петра Краснова, приговорили к обязательным работам сроком на 300 часов. Об этом 11 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно приговору военной коллегии Верховного суда СССР, Краснов в 1947 году был приговорен к смертной казни. Он вел антисоветскую деятельность и сотрудничал с немцами в 1940-е годы. За попытку разместить фотографию Краснова в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны Геогрия Громаду признали виновным в реабилитации нацизма.

Молодой человек признал свою вину, от дачи показаний отказался.

Адвокат отметила, что Громада прошел инструктажи по безопасности в интернете, ответственности за участие в несанкционированных митингах, принял участие в классном часе "Моя малая Родина - Колпино", послушал про международный терроризм как угрозу безопасности России. Несмотря на это суд удовлетворил требование прокурора.

За последнее время следователи возбудили как минимум восемь подобных дел.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга