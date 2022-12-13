Пользователи новой соцсети VMIRE смогут авторизовываться с помощью "Мобильного ID"

Вход в соцсеть реализован исключительно через номер мобильного телефона, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

билайн бизнес обеспечил пользователей новой российской соцсети VMIRE возможностью авторизации через сервис Mobile ID (Мобильный ID). Такая возможность позволит сделать доступ к аккаунту удобным и безопасным.

VMIRE – российская соцсеть, основанная на базе привычного функционала: создание и просмотр фото- и видеоконтента, а также его монетизация. Пользователи VMIRE также имеют возможность импортировать профиль из других социальных сетей. При этом переносится как сам профиль, так и весь контент: подписчики, комментарии, оценки и т.д. Есть возможность группировать контент по отдельным каналам (закрытым, платным).

Сервис Mobile ID – это продукт, который не только ускоряет процесс авторизации и регистрации, но и снижает вероятность взлома аккаунта мошенниками. Вход в соцсеть реализован исключительно через номер мобильного телефона, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Пользователь VMIRE получает пуш или смс-уведомление от билайн, чтобы подтвердить аутентификацию в сети.

Также билайн предоставил VMIRE доступ к своей универсальной облачной платформе beeline cloud. Функциональность билайн облака позволила клиенту существенно сократить сроки и объемы разработки продукта. Также оператор обеспечивает соцсеть каналами связи и оказывает услуги по рассылке сервисных смс.

Mobile ID – удобный и быстрый способ зарегистрироваться, войти в аккаунт или оформить заказ. Пользователям не нужно заполнять формы вручную, придумывать и запоминать сложные логины и пароли. Надеемся, что пользователи VMIRE уже оценили удобство этого сервиса. Машков Константин, директор корпоративного бизнеса Западного региона ПАО "Вымпелком"

Высокий уровень защищённости пользовательских аккаунтов значительно снижает интенсивность и частоту хакерских атак на сеть, позволяя нам направлять меньше ресурсов на укрепление бастионов кибербезопасности, а вкладываться в совершенствование интерфейса и различных клиентских сервисов. Евгений Мутовкин, Генеральный директор ООО "ВМИРЕ"

Фото: Freepik (yanalya)