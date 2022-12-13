Пользователи новой соцсети VMIRE смогут авторизовываться с помощью "Мобильного ID"

билайн бизнес обеспечил пользователей новой российской соцсети VMIRE возможностью авторизации через сервис Mobile ID (Мобильный ID). Такая возможность позволит сделать доступ к аккаунту удобным и безопасным.
VMIRE – российская соцсеть, основанная на базе привычного функционала: создание и просмотр фото- и видеоконтента, а также его монетизация. Пользователи VMIRE также имеют возможность импортировать профиль из других социальных сетей. При этом переносится как сам профиль, так и весь контент: подписчики, комментарии, оценки и т.д. Есть возможность группировать контент по отдельным каналам (закрытым, платным).
Сервис Mobile ID – это продукт, который не только ускоряет процесс авторизации и регистрации, но и снижает вероятность взлома аккаунта мошенниками. Вход в соцсеть реализован исключительно через номер мобильного телефона, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Пользователь VMIRE получает пуш или смс-уведомление от билайн, чтобы подтвердить аутентификацию в сети.
Также билайн предоставил VMIRE доступ к своей универсальной облачной платформе beeline cloud. Функциональность билайн облака позволила клиенту существенно сократить сроки и объемы разработки продукта. Также оператор обеспечивает соцсеть каналами связи и оказывает услуги по рассылке сервисных смс.
Mobile ID – удобный и быстрый способ зарегистрироваться, войти в аккаунт или оформить заказ. Пользователям не нужно заполнять формы вручную, придумывать и запоминать сложные логины и пароли. Надеемся, что пользователи VMIRE уже оценили удобство этого сервиса.
Машков Константин, директор корпоративного бизнеса Западного региона ПАО "Вымпелком"
Высокий уровень защищённости пользовательских аккаунтов значительно снижает интенсивность и частоту хакерских атак на сеть, позволяя нам направлять меньше ресурсов на укрепление бастионов кибербезопасности, а вкладываться в совершенствование интерфейса и различных клиентских сервисов.
Евгений Мутовкин, Генеральный директор ООО "ВМИРЕ"
Фото: Freepik (yanalya)
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