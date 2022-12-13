билайн бизнес: более 200 крупных клиентов разместили в 2022 году свои ИТ-ресурсы в облаке билайн

Несмотря на сложности с поставками оборудования, beeline cloud (билайн облако) нарастил не только количество IT -площадок, но и объем доступных IT-ресурсов.

В 2022 году более 200 крупных компаний разместили в облаке билайн собственные цифровые и IT-ресурсы, что говорит о высокой привлекательности облачных решений компании.

Прошедший год также позволил билайн в 5 раз увеличить портфель комплексных консалтинговых проектов, которые являются неотъемлемой частью облачных услуг. Более чем в 3 раза увеличилось количество запросов от заказчиков облачных сервисов, которые хотят видеть в облаке не просто набор базовых инструментов, а комплексный сервис с глубоким уровнем поддержки. Это связано как с нехваткой квалифицированных IT-специалистов и увеличением количества инфраструктурных задач, так и с недоступностью глобальных IT -команд локализирующихся компаний.

Прошедший год позволил билайн увеличить количество ЦОДов до 8.

Несмотря на сложности с поставками оборудования, beeline cloud (билайн облако) нарастил не только количество IT -площадок, но и объем доступных IT-ресурсов. Суммарный объем систем хранения данных вырос на 10%, а вычислительных мощностей – на 60%.

По оценкам аналитиков beeline cloud, в 2022 году большинство запросов потребителей переориентировались со стандартного IaaS (инфраструктура как услуга) на комплексную поддержку облачной инфраструктуры: AD (cлужба каталога Active Directory), почта, клиентские сервисы и периферия, связанная с сетевой инфраструктурой и ИБ. Кроме того, выросло число запросов на сопутствующие облаку сервисы поддержки первой, второй линии и ITSM (управление IT-услугами), а также на сервисы VDI (инфраструктура виртуальных рабочих столов).

Инфографика: билайн бизнес

Аналитики beeline cloud отметили, что 2022 год стал достаточно противоречивым в части сегмента информационной безопасности. С одной стороны, пользователи иностранных продуктов столкнулись с технологическими ограничениями и ростом числа киберпреступлений. С другой – новые вызовы стали драйвером развития сектора ИБ. Самыми востребованными у клиентов билайн оказались услуги Secure Email Gateway (безопасный шлюз электронной почты) – выручка этого продукта увеличилась более чем в 20 раз.

В 2022 году и компании, и клиенты столкнулись с многочисленными трудностями, но их, в основной массе, удалось преодолеть. Ситуация на рынке постепенно выравнивается за счет появления новых игроков и эффективных импортозамещающих решений, многие из которых не уступают по своим функциональным возможностям ушедшим с рынка продуктам. В 2023 году импортозамещение продолжит набирать обороты, стабилизируются поставки оборудования, что уже сейчас создает благоприятный фон для развития IT-отрасли. Олег Мотовилов, директор облачного бизнеса ПАО "Вымпелком"

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