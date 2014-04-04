Жить на «зеленой» стороне: билайн расскажет о реализации GreenTech

билайн выступит партнером форума «Экосистема устойчивого развития», который пройдет в Санкт-Петербурге на площадке ИТМО. Компания представит возможности использования телекоммуникационных технологий для развития природоохранных зон и организации зеленых проектов в сфере туризма.

В сетевой инфрастуктуре компании используются энергоэффективные решения, которые позволяют снижать выбросы парниковых газов в атмосферу. Например, ЦОДы и базовые станции оснащены системой охлаждения наружным воздухом. Эти и другие "зеленые" решения, принимаемые в билайне, сертифицированы системой экологического менеджмента по стандарту Р ИСО 14001 применительно к оказанию телекоммуникационных услуг в области связи, услуг центра обработки и хранения данных. Кроме того, центр обработки данных билайна первым в России получил сертификат "GREEN ZOOM Центры обработки данных" на соответствие национальному стандарту "зеленого" строительства в Научно-исследовательском Институте устойчивого развития в строительстве.

Обмен опытом – неотъемлемая часть общего прогресса и развития, необходимая для поиска новых прорывных решений. Участие в форуме дает нам возможность поделиться опытом и рассказать о практиках в области применения зеленых технологий, анализа эффектов от их внедрения, а также обсудить возможности и технологии больших данных для развития туристической отрасли. Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайна

Мы стремимся к партнёрству с научным сообществом, потому что настоящая междисциплинарность возникает через диалог с экспертами. В туризме и на природных территориях это особенно важно: без глубоких знаний легко создать привлекательную, но неустойчивую среду как для людей, так и для экосистем. Именно сотрудничество с университетами помогает формировать такие решения, которые обеспечат гармонию между отдыхом и сохранением природы Вера Бурцева, директор АНО НИИУРС

Организованный НИИУРС и факультетом экотехнологий ИТМО форум в Санкт-Петербурге станет платформой для разработки решений по внедрению устойчивых практик в ряде отраслей экономики за счет объединения усилий участников форума.

Особенность форума в этом году – интерактивные сессии, которые дадут участникам возможность не только прослушать доклады на темы цифровизации, "зеленых" ЦОДов и технологий для туризма, но обсудить их. Участники также проанализируют проекты победителей конкурсов "Зеленый приют" и "ESG-ЦОД и жилая среда" и предложат собственные идеи и решения по их улучшению.

Ранее оператор анонсировал открытие совместной с ИТМО дисциплины по устойчивому развитию в IT и телеком-отраслях в рамках учебного плана образовательной программы бакалавриата "Экотехнологии и устойчивое развитие". Лекции от экспертов билайна стартовали в феврале 2025 года. Обучение проходит в гибридном формате, включая лекции и практические занятия.

Фото: создано с помощью OpenAi