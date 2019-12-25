Эксперты прокомментировали покупку Twitter Илоном Маском

На закрытие сделки может уйти несколько лет.

Илон Маск купил социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Ранее предприниматель скупал акции, которые находились в свободном доступе, чему компания сопротивлялась. Однако Маску все же удалось добиться своего.

Эксперты отмечают, что во время выборов 2020-го года в США Twitter был площадкой для трампистов. Ближе к концу гонки администрация сервиса решила, что все же поддерживает Джо Байдена, после чего Трамп и его сторонники попали в черный список.

В случае с покупкой соцсети, речь также идет не об экономике, а о политике. После закрытия сделки Twitter станет частной компанией, чье руководство будет отвечать только перед Маском. отметили эксперты.

Покупка произошла накануне выборов в Конгресс и за 2 года до президентских выборов. Соцсеть может выступать в качестве противовеса Facebook (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская социальная сеть), который поддерживает Демпартию.

Интересно то, что Дональд Трамп возвращаться в Twitter пока не собирается. Возможно потому, что не хочет впадать в зависимость от Илона Маска. Кроме того, сделка еще не закрыта. Ее должно одобрить антимонопольное ведомство. На это может уйти несколько лет.

Фото: YouTube / CNET Highlights