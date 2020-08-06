Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении

Чиновники прокомментировали отношение Кремниевой долины к президенту США.

Штаб Дональда Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении. Об этом журналистам заявила заместитель пресс-секретаря Кортни Парелла. Чиновница напомнила, что социальная сеть удалила запись американского политика после того, как назвало опубликованный контент дезинформацией. Руководство компании считает, что Трамп разместил в собственном аккаунте ложные сведения о коронавирусе. В ролике глава США заявил о том, что дети "практически невосприимчивы" к COVID-19.

Президент констатировал факт. Новый день, новое проявление откровенной предвзятости Кремниевой долины, когда правила распространяются только в одном направлении Кортни Парелла, заместитель пресс-секретаря штаба Дональда Трампа

Напомним, что удаленное видео содержало отрывок интервью президента США, которое он дал телеканалу Fox News. Соцсеть Facebook впервые удалила пост политика на собственной платформе.

Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа.