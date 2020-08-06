По словам американского президента, еще "никто не знает" о причинах трагедии в Бейруте.

Дональд Трамп, назвавший взрыв в Бейруте нападением, усомнился в этой версии. Об этом американский президент рассказал во время пресс-конференции с журналистами. Политик отметил, что на данный момент еще никто не знает, была ли трагедия в Ливане атакой или нет.

Никто еще этого не знает...Некоторые думают, что это было нападение, некоторые — что нет. В любом случае, это было ужасное событие Дональд Трамп, президент США

Днем ранее политик предположил, что взрыв в Бейруте произошел из-за нападения. Он сослался на информацию, полученную от американских специалистов. Однако позже представители Пентагона не поддержали версию президента.

Напомним, что в порту Бейрута вечером 4 августа прогремел взрыв. Из-за этого разрушенными оказалась половина зданий города. В настоящее время больницы Бейрута переполнены пострадавшими. Раненых около четырех тысяч человек. Еще 78 местных жителей считаются погибшими. Большое количество людей пропало без вести. На территории Ливана объявлен трехдневный траур по погибшим.

Видео: The White House