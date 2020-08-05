Президент США прокомментировал взрыв в порту Бейрута.

Дональд Трамп назвал взрыв в Ливане ужасной атакой. Об этом американский политик рассказал во время пресс-конференции с журналистами. Он напомнил, что основной версией трагедии местные власти считают детонация взрывчатых веществ в порту Бейрута, а не террористический акт.

Похоже, это была ужасная атака...Многие люди погибли, сотни были тяжело ранены в большом взрыве в Бейруте. Мы молимся о жертвах. США готовы помочь Ливану Дональд Трамп, президент США

Напомним, что вечером 4 августа в Бейруте произошел серьезный взрыв. От него пострадала половина городских зданий. Под завалами остается большое количество людей. Погибшими считаются 78 человек. Еще около четырех тысяч жителей ранено. Они госпитализированы в местные больницы.

Премьер-министр Ливана назвал причину взрыва в Бейруте.

Видео: The White House